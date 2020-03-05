Более 90% людей в мире до сих пор имеют предубеждения в отношении женщин. Об этом говорят опубликованные на днях результаты исследования Программы развития ООН

«Трудно обвинить в сексизме»: новый украинский премьер забыл представить женщину-министра © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк содержит данные 75 стран мира и охватывает почти 80% населения земли.

Так, социальные убеждения препятствуют гендерному равенству в таких сферах, как политика, образование и работа. Примерно половина опрошенных считает, что мужчины — лучшие мировые лидеры, 40% — что мужчины лучше руководят бизнесом и имеют больше прав иметь работу в случае нехватки рабочих мест.

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Отмечается, что 28% считают, что муж имеет право бить свою жену.

На Украине предубеждения в отношении женщин имеют 86,5% людей.

Ранее в сексизме обвинили нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который забыл представить в парламенте единственную женщину-министра Марину Лазебную, которая возглавила Министерство социальной политики.