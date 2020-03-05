Исследование содержит данные 75 стран мира и охватывает почти 80% населения земли.
Так, социальные убеждения препятствуют гендерному равенству в таких сферах, как политика, образование и работа. Примерно половина опрошенных считает, что мужчины — лучшие мировые лидеры, 40% — что мужчины лучше руководят бизнесом и имеют больше прав иметь работу в случае нехватки рабочих мест.
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Отмечается, что 28% считают, что муж имеет право бить свою жену.
На Украине предубеждения в отношении женщин имеют 86,5% людей.
Ранее в сексизме обвинили нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который забыл представить в парламенте единственную женщину-министра Марину Лазебную, которая возглавила Министерство социальной политики.