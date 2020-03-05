«Аваков контролирует не только официально Министерство внутренних дел, но и еще ряд парамилитарных структур, которые могут быть использованы в любой момент, чтобы оказать давление как на Зеленского, так и на других политиков или олигархов», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что сейчас в СМИ также начала муссироваться информация о возвращении в украинскую политику экс-премьера Арсения Яценюка, что также может быть использовано в качестве инструмента давления на Зеленского.
По его мнению, отставка правительства произошла не столько в силу противоречий в украинской политики, сколько из-за желания властей снизить напряжение в обществе из-за трудной экономической ситуации.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.