В связи с отставкой Кабмина Украины нельзя говорить о смене парадигмы политики страны, поскольку тот же глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Об этом рассказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько 5 марта на пресс-конференции в Москве

«Украинское досье». Кадровый кризис в стране: возможна ли перезагрузка власти?

Политолог отметил, что сейчас в СМИ также начала муссироваться информация о возвращении в украинскую политику экс-премьера Арсения Яценюка, что также может быть использовано в качестве инструмента давления на Зеленского.

По его мнению, отставка правительства произошла не столько в силу противоречий в украинской политики, сколько из-за желания властей снизить напряжение в обществе из-за трудной экономической ситуации.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.