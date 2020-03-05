На Украине с назначением на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля связывают новые надежды, но его правительство еще не до конца укомплектовано. Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков 5 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» Анонс

Украинцам очень хотелось бы верить, отметил эксперт, что наконец-то началась истинная перезагрузка власти, однако пока нет каких-то ярких признаков, которые могли бы это подтвердить.

Правильнее было бы сказать, что речь идет о некоей «разгрузке» власти, когда президент Владимир Зеленский и его команда пытаются сбросить балласт в виде людей, представляющих интересы международных финансовых организаций.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру

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