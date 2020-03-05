«Не все министры еще есть. По-моему, в первый раз у нас за годы независимости такой массовый отказ. Сразу трое из новых рекомендованных людей отказались войти в состав правительства. По сути весь экономический блок, включая промышленные и профильные министерства. Еще два человека отказались, которые должны были возглавить образование и культуру», — пояснил он.
Украинцам очень хотелось бы верить, отметил эксперт, что наконец-то началась истинная перезагрузка власти, однако пока нет каких-то ярких признаков, которые могли бы это подтвердить.
Правильнее было бы сказать, что речь идет о некоей «разгрузке» власти, когда президент Владимир Зеленский и его команда пытаются сбросить балласт в виде людей, представляющих интересы международных финансовых организаций.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру
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