Лицо основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни в виде слепка (маски) попал в фонд Музея одной улицы в Киеве, передает национальное информагентство Таджикистана «Ховар» 4 марта

В Киеве открыли музей выдающихся силиконовых украинцев © Фото Музей истории становления украинской нации Эраджа Айни, инициатива отправки маски исходила от руководства украинского музея.

«Для нас имеет большое значение, что посмертная маска Садриддина Айни теперь находится среди масок других выдающихся людей мира», — сказал он.

Музей одной улицы — первый зарубежный музей, в котором появилась посмертная маска Айни, которая будет хранится рядом с лицами Михаила Булгакова, Владимира Ленина, Томаса Эдисона, Дмитрия Менделеева и многих других великих людей.

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На сегодняшний день в киевском музее хранится около 300 уникальных масок — он занимает третье место среди больших коллекций таких масок в мире наряду с США и Германией.