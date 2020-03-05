Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» была отложена на семь месяцев из-за коронавируса. Об этом 4 марта сообщил телеканал «Дождь»

Коронавирус запугал Google. Корпорация вынужденно отменила ежегодную конференцию © CC0, Pixabay

В итоге, студии MGM, Universal и продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи приняли решение о переносе премьеры на полгода после «внимательного изучения и тщательной оценки ситуации на мировом рынке кинопроката».

Вместо 31 марта фильм выйдет в прокат в Великобритании 12 ноября, а в остальном мире — 25 ноября.

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По состоянию на 5 марта, по последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. За пределами КНР число зараженных превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.