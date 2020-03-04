Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко объяснил, почему украинские власти запрещают русский язык и игнорируют результаты соответствующих соцопросов. Он рассказал об этом в своем влоге на YouTube-канале Украина.ру 4 марта

Ищенко-VLOG: вернется ли русский язык на Украину? ©

По словам Ищенко, результаты таких опросов власть будет игнорировать, так как прежде она не реагировала и на более серьезные данные, когда полстраны выступало конкретно за двуязычие.

«Та власть еще была многовекторной, а эта власть радикально-националистическая. Они могут сколько угодно рассказывать, что у них президент — еврей, но власть у них радикально-националистическая и бандеровская. Естественно, подобные данные она будет игнорировать», — заявил эксперт.

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Он считает, что подобные опросы надо строить иным образом: должен задаваться конкретный вопрос, выступают ли украинцы за или против двуязычия в стране, и, исходя из этого, развивать дальнейшую сетку опроса.

При этом политолог объяснил, почему украинская власть добровольно не вернет русский язык на Украину.

«Они признают с первого дня — еще Украины не было, а они уже признавали… В свободной конкуренции украинский язык проиграет русскому и будет вытеснен русским, и поэтому, поскольку украинский язык многие века угнетали, ему не давали развиваться, то сейчас нужна позитивная дискриминация — создать ему тепличные условия для того, чтобы все заговорили по-украински», — пояснил Ищенко.