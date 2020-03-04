Ранее КМИС опубликовал результаты соцопроса, согласно которым 33% опрошенных считают, что Украина должна обеспечивать русскоязычным гражданам обучение на русском языке, а 40% — что такое право должно быть у русскоязычных в тех областях, где большинство населения выступает за это.
По словам Ищенко, результаты таких опросов власть будет игнорировать, так как прежде она не реагировала и на более серьезные данные, когда полстраны выступало конкретно за двуязычие.
«Та власть еще была многовекторной, а эта власть радикально-националистическая. Они могут сколько угодно рассказывать, что у них президент — еврей, но власть у них радикально-националистическая и бандеровская. Естественно, подобные данные она будет игнорировать», — заявил эксперт.
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Он считает, что подобные опросы надо строить иным образом: должен задаваться конкретный вопрос, выступают ли украинцы за или против двуязычия в стране, и, исходя из этого, развивать дальнейшую сетку опроса.
При этом политолог объяснил, почему украинская власть добровольно не вернет русский язык на Украину.
«Они признают с первого дня — еще Украины не было, а они уже признавали… В свободной конкуренции украинский язык проиграет русскому и будет вытеснен русским, и поэтому, поскольку украинский язык многие века угнетали, ему не давали развиваться, то сейчас нужна позитивная дискриминация — создать ему тепличные условия для того, чтобы все заговорили по-украински», — пояснил Ищенко.