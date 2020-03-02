На этот раз Потураев выразил сожаление, что Украина не обладает атомным оружием, чтобы нанести удар по столице России.
«Слуга народа» заявил об этом на презентации нового телеканала «Дом», который, по замыслу украинских властей, должен побудить жителей Донбасса вернуться в состав Украины.
Потураев считает, что Россия будет пытаться заглушить сигнал телеканала.
«Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — заявил Потураев.
Ранее Никита Потураев предлагал переименовать русский язык в «российский», а Россию на украинских картах писать как «Московию».