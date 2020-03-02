Нардеп от «Слуги народа», замглавы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сделал очередное скандальное заявление в адрес России, сообщает 2 марта «Главред»

Никита Потураев. Биографическая справка © Facebook, Никита Потураев | Перейти в фотобанк

«Слуга народа» заявил об этом на презентации нового телеканала «Дом», который, по замыслу украинских властей, должен побудить жителей Донбасса вернуться в состав Украины.

Потураев считает, что Россия будет пытаться заглушить сигнал телеканала.

«Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — заявил Потураев.

Ранее Никита Потураев предлагал переименовать русский язык в «российский», а Россию на украинских картах писать как «Московию».