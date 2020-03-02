Госдолг Украины за январь 2020 года сократился на 0,94 млрд долларов (1,1%) до 83,43 млрд долларов. Об этом 2 марта свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов

Долг в долг. Как Коломойский мешает Украине получить деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк составил 2079,02 млрд гривен (около 5 млрд рублей), или 83,43 млрд долларов против 1998,28 млрд гривен (около 5 млрд рублей), или 84,36 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга составил 1832,51 млрд гривен (73,54 млрд долларов) против 1761,37 млрд гривен (74,36 млрд долларов) месяцем ранее.

Прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,34 млрд долларов до 40,58 млрд долларов. Прямой внутренний долг сократился с 829,5 млрд гривен до 821,2 млрд гривен (с 35,02 млрд долларов до 32,95 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 января составил 237,14 млрд гривен, или 9,89 млрд долларов.