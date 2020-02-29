Если в рамках нефтегазовых споров Москва пойдёт на компромисс и предоставит Минску какие-то ресурсы, то это будет подаваться президентом Александром Лукашенко как его личная победа. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мол, страна борется, старается, она народная и социалистическая, в ней сохранены все производства и соцгарантии и т.п., но вот хотят прийти жадные москвичи и все скупить и разрушить», — пояснил Безпалько.

По его мнению, это абсолютно лживый миф, но для воздействия на население с левыми симпатиями в Белоруссии и России Лукашенко будет формировать его и дальше, в том числе с помощью дружественных российских журналистов и экспертов.

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