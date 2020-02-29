Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом
Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Если же Москва не пойдёт на уступки, подчеркнул эксперт, то это будет подаваться как давление на несчастную маленькую страну, которая противостоит проклятым олигархам, окружившим её со всех сторон и мечтающим её проглотить.

«Мол, страна борется, старается, она народная и социалистическая, в ней сохранены все производства и соцгарантии и т.п., но вот хотят прийти жадные москвичи и все скупить и разрушить», — пояснил Безпалько.

По его мнению, это абсолютно лживый миф, но для воздействия на население с левыми симпатиями в Белоруссии и России Лукашенко будет формировать его и дальше, в том числе с помощью дружественных российских журналистов и экспертов.

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