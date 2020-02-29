Если же Москва не пойдёт на уступки, подчеркнул эксперт, то это будет подаваться как давление на несчастную маленькую страну, которая противостоит проклятым олигархам, окружившим её со всех сторон и мечтающим её проглотить.
«Мол, страна борется, старается, она народная и социалистическая, в ней сохранены все производства и соцгарантии и т.п., но вот хотят прийти жадные москвичи и все скупить и разрушить», — пояснил Безпалько.
По его мнению, это абсолютно лживый миф, но для воздействия на население с левыми симпатиями в Белоруссии и России Лукашенко будет формировать его и дальше, в том числе с помощью дружественных российских журналистов и экспертов.
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