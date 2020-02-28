Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы телеканала «Общественный». Заявление НОТУ 28 февраля было обнародовано в Facebook

«Укро-шароварное варево». На Украине выбрали участника «Евровидения-2020» © Facebook Go-A

Отмечается, что телеканал получил этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

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«Сейчас арест счетов сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в "Евровидении-2020", остановил запуск новых проектов "Общественного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший"», — говорится в сообщении.