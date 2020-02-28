Согласно решению суда телеканал должен уплатить долг акционерному обществу «Евроньюс» в размере 10,6 млн евро (787,5 млн рублей) и 73 тыс. гривен (190 тыс. рублей) судебного сбора в рамках дела, открытого Министерством юстиции Украины.
Отмечается, что телеканал получил этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.
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«Сейчас арест счетов сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в "Евровидении-2020", остановил запуск новых проектов "Общественного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший"», — говорится в сообщении.