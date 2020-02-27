Еще у двух украинцев, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева

«25 февраля 2020 года получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Таким образом, по состоянию на 27 февраля 2020 года, 4 гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские заведения города Токио», — заявил Погорельцев.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что большинство граждан Украины, находившихся на круизном лайнере, отказались возвращаться на родину.