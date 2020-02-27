«25 февраля 2020 года получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Таким образом, по состоянию на 27 февраля 2020 года, 4 гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские заведения города Токио», — заявил Погорельцев.
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По его словам, состояние госпитализированных украинцев удовлетворительное.
Ранее стало известно, что большинство граждан Украины, находившихся на круизном лайнере, отказались возвращаться на родину.