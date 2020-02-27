Бывшего вице-премьера и министра социальной политики Сергея Тигипко считают одним из кандидатов на пост главы Кабмина, который пока занимает Алексей Гончарук.
Влад Росс признался, что несколько лет назад уже консультировал Тигипко.
Возможность занять высокую и влиятельную должность Тигипко даст благоприятное сочетание планет в гороскопе на этот год — Плутона в соляре и Марса в соединении с Юпитером.
Последнюю комбинацию астролог назвал «планетой королей».
По знакам зодиака Тигипко и президент Владимир Зеленский подходят друг другу, утверждает Росс, так как оба они — Водолеи.
При этом Сергей Тигипко не простой Водолей, а «козерожий», что говорит об определенных чертах его характера.
«Он очень жесткий человек из-за такого показателя в гороскопе. А на должности премьера будет очень требовательным, будет всех "строить" и проводить жестко "генеральную линию". Он множество рычагов сосредоточит в своих руках и многие вопросы будет решать в ручном режиме», — цитирует «Главред» астролога.
Звезды также показывают, что Тигипко большой трудоголик и любит решать вопросы в тайне.
Политическая карьера премьера Гончарука оборвется после его отставки, так как его гороскоп — это не гороскоп политика, добавил собеседник издания.