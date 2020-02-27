Звезды благоприятствуют возвращению Сергея Тигипко в украинскую политику в 2020 году. Об этом 27 февраля в комментарии изданию «Главред» заявил астролог Влад Росс

Бывшего вице-премьера и министра социальной политики Сергея Тигипко считают одним из кандидатов на пост главы Кабмина, который пока занимает Алексей Гончарук.

Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Влад Росс признался, что несколько лет назад уже консультировал Тигипко.

Возможность занять высокую и влиятельную должность Тигипко даст благоприятное сочетание планет в гороскопе на этот год — Плутона в соляре и Марса в соединении с Юпитером.

Последнюю комбинацию астролог назвал «планетой королей».

По знакам зодиака Тигипко и президент Владимир Зеленский подходят друг другу, утверждает Росс, так как оба они — Водолеи.

При этом Сергей Тигипко не простой Водолей, а «козерожий», что говорит об определенных чертах его характера.

«Он очень жесткий человек из-за такого показателя в гороскопе. А на должности премьера будет очень требовательным, будет всех "строить" и проводить жестко "генеральную линию". Он множество рычагов сосредоточит в своих руках и многие вопросы будет решать в ручном режиме», — цитирует «Главред» астролога.

Звезды также показывают, что Тигипко большой трудоголик и любит решать вопросы в тайне.

Политическая карьера премьера Гончарука оборвется после его отставки, так как его гороскоп — это не гороскоп политика, добавил собеседник издания.