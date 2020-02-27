Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска к реальной интеграции с Москвой, но «без понуждения». Об этом он рассказал на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, передает Sputnik Беларусь 27 февраля

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — заявил белорусский лидер.

Как Лукашенко переигрывает Россию в пропаганде своей позиции © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк Борисом Ельциным инициировали «реальную интеграцию: экономик, жизни, людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость».

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«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве, а также по вопросам в нефтегазовой сфере. После встречи стороны подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными.