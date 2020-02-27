«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — заявил белорусский лидер.
Он также напомнил, что когда-то вместе с первым президентом России Борисом Ельциным инициировали «реальную интеграцию: экономик, жизни, людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость».
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«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве, а также по вопросам в нефтегазовой сфере. После встречи стороны подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными.