Бизнесмен Сергей Тигипко уже не рассматривается на должность премьер-министра Украины. Об этом 26 февраля заявил депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире телеканал «Прямой»

Сергей Тигипко. Биографическая справка © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Сергей Тигипко точно уже не рассматривается на должность премьер-министра. Сегодня был инсайд. Я об этом точно знаю», — заверил Шевченко.

По его словам, фракция готова поддержать на должность премьера экс-главу офиса президента Андрея Богдана.

«Я вам скажу, что фракция готова поддержать только одного кандидата на сегодняшний день — Андрея Богдана. Я сегодня общался со многими людьми нашей фракции, все бы поддержали… А кого предложит президент — это второй вопрос. Говорить, кто будет — я не знаю», — добавил депутат.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру якобы утвердят в ближайшее время.