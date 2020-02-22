Зеленскому, пояснил эксперт, пока удаётся сохранить свой рейтинг за счет некоторых шагов по достижению мира в Донбассе (вроде обмена пленными), дистанцирования от правительства и Верховной Рады по непопулярным вопросам, и понимания обществом, что он не сможет навести порядок достаточно быстро.
Пока эта модель работает, отметил Якубин, но она будет работать ровно до того момента, пока украинцы будут связывать с ним ожидания по миру в Донбассе и улучшения социально-экономической ситуации.
Учитывая, что вскоре пройдет год с момента прихода к власти Зеленского, дальше на одних ожиданиях его рейтинг держаться не сможет, добавил политолог. Главе государства придётся демонстрировать ощутимые результаты, заключил собеседник издания.