Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского пока не падает именно потому, что общество по-прежнему связывает с ним определенные надежды и ожидания. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в комментарии изданию Украина.ру

Якубин: Время работает против сторонников компромисса © Facebook, Алексей Якубин

Пока эта модель работает, отметил Якубин, но она будет работать ровно до того момента, пока украинцы будут связывать с ним ожидания по миру в Донбассе и улучшения социально-экономической ситуации.

Учитывая, что вскоре пройдет год с момента прихода к власти Зеленского, дальше на одних ожиданиях его рейтинг держаться не сможет, добавил политолог. Главе государства придётся демонстрировать ощутимые результаты, заключил собеседник издания.