Свержение Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии означает начало конфликта внутри белорусской номенклатуры. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

«Никаких компенсаций из российского бюджета». Кремль ответил на претензии Лукашенко © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

С учетом того, что в Белоруссии националисты имеет гораздо меньше опоры, чем на Украине, рассуждает политолог, то им придется выстраивать гораздо более жесткий режим, поскольку власть они смогут удержать лишь путем силы и запугивания.

А поскольку элиты республики не будут едины, указал Ищенко, то какая-то отстраненная от власти ее часть будет опираться на антинационалистические силы (в том числе пророссийские), что приведет к гражданской войне.

Поэтому даже белорусской элите следовало бы перестать шантажировать Россию своим уходом на Запад, а принимать очень хорошие условия Москвы, поскольку лучше им никто предложить не сможет, заключил специалист.