«Сейчас Лукашенко их удерживает. Он для них является любимой, или ненавистной, но точкой сборки. Если его вынимают из этой схемы, то все различные элитные группировки (которые объединялись в любви или в ненависти к Лукашенко), начнут заниматься борьбой за власть», — пояснил эксперт.
С учетом того, что в Белоруссии националисты имеет гораздо меньше опоры, чем на Украине, рассуждает политолог, то им придется выстраивать гораздо более жесткий режим, поскольку власть они смогут удержать лишь путем силы и запугивания.
А поскольку элиты республики не будут едины, указал Ищенко, то какая-то отстраненная от власти ее часть будет опираться на антинационалистические силы (в том числе пророссийские), что приведет к гражданской войне.
Поэтому даже белорусской элите следовало бы перестать шантажировать Россию своим уходом на Запад, а принимать очень хорошие условия Москвы, поскольку лучше им никто предложить не сможет, заключил специалист.