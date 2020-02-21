Агентство отмечает, что при вступлении Литвы в ЕС была реализована упрощенная транзитная схема, по которой граждане России путешествуют поездами из РФ в Калининградскую область и обратно через Литву в упрощенном порядке.
На реализацию данной программы Брюссель выделяет средства. В частности, на бюджетный период 2021-2027 годов Еврокомиссия предложила выделить на нее €139 млн.
Литва же требует €215 млн и предупреждает, что, если требуемое финансирование не будет получено, поездки россиян в Калининград и область могут осложниться.
«Литва не такая богатая страна, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС», — сказал глава государства Гинтарас Науседа.