Литва назвала Россию самой большой угрозой для государства
Литва назвала Россию самой большой угрозой для государства
© РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк
Агентство отмечает, что при вступлении Литвы в ЕС была реализована упрощенная транзитная схема, по которой граждане России путешествуют поездами из РФ в Калининградскую область и обратно через Литву в упрощенном порядке.

На реализацию данной программы Брюссель выделяет средства. В частности, на бюджетный период 2021-2027 годов Еврокомиссия предложила выделить на нее €139 млн.

Литва же требует €215 млн и предупреждает, что, если требуемое финансирование не будет получено, поездки россиян в Калининград и область могут осложниться.

«Литва не такая богатая страна, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС», — сказал глава государства Гинтарас Науседа. 