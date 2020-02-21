Власти Литвы требуют, чтобы Евросоюз выделил стране дополнительно €76 млн, в противном случае угрожают осложнить поездки россиян в Калининград. Об этом написал Sputnik Латвия 21 февраля

Литва назвала Россию самой большой угрозой для государства © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

На реализацию данной программы Брюссель выделяет средства. В частности, на бюджетный период 2021-2027 годов Еврокомиссия предложила выделить на нее €139 млн.

Литва же требует €215 млн и предупреждает, что, если требуемое финансирование не будет получено, поездки россиян в Калининград и область могут осложниться.

«Литва не такая богатая страна, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС», — сказал глава государства Гинтарас Науседа.