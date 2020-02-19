Журналисты издания поинтересовались, как обстоят дела с обустройством карантинных зон в регионе.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Сообщаем об отсутствии возможности обеспечения необходимых мер в лечебно-профилактических заведениях области», — говорится в ответном письме.
При этом ровенские чиновники сослались на приказ Минздрава от 12 марта 2007 года, согласно которому область рассматривается как территория, которая не имеет прямых транспортных связей со странами, неблагополучными по карантинным и другим опасным инфекционным заболеваниям.
На днях жители Тернопольской области обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не пустить в санаторий «Медоборы» эвакуированных украинцев.
Протестуют против обустройства коронавирусного карантина и жители поселка Шкло Яворовского района Львовской области.