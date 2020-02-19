Ровенская область присоединилась к регионам Украины, жители которых не хотят принимать у себя эвакуированных из Уханя соотечественников. Об этом 19 февраля сообщает издание «Украинские новости», получившее ответ на запрос в Ровенскую облгосадминстрацию

Журналисты издания поинтересовались, как обстоят дела с обустройством карантинных зон в регионе. Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру «Сообщаем об отсутствии возможности обеспечения необходимых мер в лечебно-профилактических заведениях области», — говорится в ответном письме. Жители Тернопольщины обустроили блокпосты, чтобы не пустить эвакуированных из Китая — видео © Тернополяни Тернопіль На днях жители Тернопольской области обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не пустить в санаторий «Медоборы» эвакуированных украинцев. Протестуют против обустройства коронавирусного карантина и жители поселка Шкло Яворовского района Львовской области.