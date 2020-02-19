«Согласовали с медиками план действий, если в области прибудут пациенты с признаками болезни», — говорится в сообщении.
Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. По словам Куцего, 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов.
Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.