Одесская облгосадминистрация утвердила ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. Об этом 19 февраля сообщил губернатор региона Максим Куцый на своей странице в Facebook

Аваков пообещал заняться отходами из коронавирусного карантина © пресс-служба Арсена Авакова Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. По словам Куцего, 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.