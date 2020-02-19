Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок действия обязательств, возложенных на бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) до 18 апреля, за исключением обязательства не покидать Киевскую область. Об этом 18 февраля сообщает УНН

НАБУ проиграло первое дело против Свинарчука-Гладковского © Сайт президента Украины Руслан Волынец.

Он также уточнил, какие обязательства Гладковскому продлили до 18 апреля: прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по первому их требованию, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд на Украину, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

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В октябре прошлого года по делу о хищениях в «Укроборонпроме» суд отправил Гладковского в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 миллионов гривен (25,9 млн рублей) залога. После внесения залога в том же месяце он вышел на свободу, а в декабре Высший антикоррупционный суд Украины разрешил снять с бывшего первого заместителя секретаря СНБО электронный браслет.