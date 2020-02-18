Госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показ и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба агентства 18 февраля

Вернут ли "Сватов" на экраны? Госкино Украины возглавила экс-директор кинотеатра из Запорожья © Запорожская ОГА | Запорожская ОГА | Перейти в фотобанк

Речь идет, в частности, о двух иностранных фильмах: «Мачете» (2008, США), потому что там снялся американский актер Стивен Сигал, и «Сорванцы из Тимпельбаха» (2008, Франция), потому что там играл французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом из этой категории является «Восемь первых свиданий» (2012, Россия), который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности Украины».

Подробнее о деятельности Госкино Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом стоит отметить, что одним из продюсеров и сценаристов этого фильма был Зеленский, который также сыграл там одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: «Я так не думаю» (2017) и «Стрела» (2017).

В 2018 году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов.