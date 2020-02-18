Отмечается, что три фильма были запрещены на основании закона о «О кинематографии», приказов Минкульта «О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности» и обращения Службы безопасности Украины (СБУ).
Речь идет, в частности, о двух иностранных фильмах: «Мачете» (2008, США), потому что там снялся американский актер Стивен Сигал, и «Сорванцы из Тимпельбаха» (2008, Франция), потому что там играл французский актер Жерар Депардье.
Третьим фильмом из этой категории является «Восемь первых свиданий» (2012, Россия), который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности Украины».
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При этом стоит отметить, что одним из продюсеров и сценаристов этого фильма был Зеленский, который также сыграл там одну из главных ролей.
Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: «Я так не думаю» (2017) и «Стрела» (2017).
В 2018 году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов.