Работники китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, находятся на двухнедельном карантине в боксах. Об этом 17 февраля говорится в сюжете UA:Житомир

Коронавирус. Украинка в панике рассказала, как киевский режим бросил сограждан в Китае © кадр из видео Украина.ру

Как отметила врач предприятия Марина Александрова, три раза в день китайцам меряют температуру, питание оставляют у комнат, где они живут, а двери, которые они закрыли, потом обрабатывают.

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«Их сегодня осмотрели медицинские работники из Житомирской центральной районной больницы. Ситуация докладывается два раза в день нашему управлению здравоохранения. Причин для паники никаких нет», — заверил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Реконструкцию международного пути М-06 Киев — Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево и Ужгород) в Житомирской области проводит с 2018 года подрядная организация Sinohydro Corporation Limited (КНР). До выезда за границу на объекте работали около 40 человек из Китая.