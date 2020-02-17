Фракция «Голос» в ближайшее время представит свой собственный детальный план по реинтеграции Донбасса, к работе над которым приглашает все политические силы в парламенте. Об этом 17 февраля партия сообщила в Facebook

Ермак передал Козаку предложения по Донбассу на прошлой неделе – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ярослав Железняк заявил, что на конференции в Мюнхене звучало много неприятных и неприемлемых для Украины вещей. В частности, парламентарию не понравились идеи введения зоны свободной торговли с Россией и поставки воды в Крым, а также совместное с ДНР и ЛНР патрулирование территории Донбасса.

Также в партии считают невозможным проведение местных выборов без возврата контроля Украины, а также продолжение отвода войск без полного прекращения огня.

«Именно поэтому наша фракция как конструктивная сила подготовила свой план возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы представим его в ближайшее время. Приглашаем всех, чтобы обсудить наш план и разработать совместное решение, поскольку это уже даже не политический вопрос — это вопрос безопасности нашей страны», — говорится в заявлении.