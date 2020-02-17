Несмотря на то, что на официальном уровне Китай и Казахстан поддерживают дух партнерства и конструктивного сотрудничества, у жителей бывшей советской республики нарастает недоверие по отношению к своему соседу, рассказал директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что к Китаю всегда было неоднозначное отношение со стороны Нур-Султана.

«С одной стороны, это серьезный экономический партнер, по отношению к которому есть позитивные ожидания от ряда совместных проектов. С другой стороны, взывают определенную напряженность большая сумма долга нашей страны перед Китаем, завоз китайской рабочей силы, проявление его интереса к аренде земельных угодий», — подчеркнул эксперт.

Казахстан — terra incognita © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Кроме того, примерно с 2017 года китайские власти по непонятным причинам начали оказывать прессинг на этнических казахов, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате данные лица стали часто нелегально убегать в Казахстан с просьбой о предоставлении убежища», — сказал Чеботарёв.

По его данным, эта тема сейчас достаточно активно поднимается и способствует росту недоверия по отношению к Китаю, хотя на официальном уровне обе страны поддерживают дух партнерства и конструктивного сотрудничества.

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