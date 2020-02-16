«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решения, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», — отметил Пристайко.
Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что киевскому режиму следует использовать «хорватский сценарий», который предусматривает ввод на его территорию иностранных вооружённых формирований и разоружение местных военных.
На Украине с 2014 года одним из самых популярных в националистических массах сценариев развития конфликта в Донбассе является «хорватский вариант». Украинские правые и им сочувствующие указывают на необходимость изучения опыта операции Oluja («Буря»).
Эту операцию провели в августе 1995 года совместными силами армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины.
Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии, а также бегство этнических сербов из Хорватии и дискриминационные нормы в отношении сербов, оставшихся там.
После «Бури» последовала жесткая ассимиляционная политика на землях бывшей Сербской Краины. В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии.