В процессе обсуждения идеи создания совместных патрулей в Донбассе при участии представителей Киева, Донецка, Луганска и ОБСЕ будет учитываться опыт Хорватии, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время Мюнхенской конференции, сообщает украинский телеканал ICTV 16 февраля

«Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решения, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы», — отметил Пристайко.

Ранее посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что киевскому режиму следует использовать «хорватский сценарий», который предусматривает ввод на его территорию иностранных вооружённых формирований и разоружение местных военных.

На Украине с 2014 года одним из самых популярных в националистических массах сценариев развития конфликта в Донбассе является «хорватский вариант». Украинские правые и им сочувствующие указывают на необходимость изучения опыта операции Oluja («Буря»).

Операция «Буря» в Хорватии: уроки для Донбасса © AP, TV | AP, TV | Перейти в фотобанк

Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии, а также бегство этнических сербов из Хорватии и дискриминационные нормы в отношении сербов, оставшихся там.

После «Бури» последовала жесткая ассимиляционная политика на землях бывшей Сербской Краины. В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии.