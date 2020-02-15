Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести местные выборы в Донбассе в октябре этого года. Об этом глава государства заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский пообещал завершить войну в Донбассе за пять лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года… Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», — сказал Зеленский.

В Мюнхене Зеленский предложил проводить разведение войск по секторальному принципу, и собирается предложить эту инициативу на встрече лидеров стран «нормандской четверки».