По его словам, украинские власти готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с руководством народных республик.
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«Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года… Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», — сказал Зеленский.
В Мюнхене Зеленский предложил проводить разведение войск по секторальному принципу, и собирается предложить эту инициативу на встрече лидеров стран «нормандской четверки».