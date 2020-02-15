Суть нервного поведения белорусского лидера Александра Лукашенко состоит в том, что Москва перестала дотировать экономику в ущерб российским нефтяным компаниям. Об этом рассказал политолог Марат Баширов 15 февраля в комментарии «Вечерней Москве»

«Сами виноваты». Суздальцев о том, сколько еще Лукашенко будет искать альтернативную нефть © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

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«Все давно запутались в высказываниях господина Лукашенко. Он крайне непоследователен в своих заявлениях. Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний», — пояснил эксперт.

Ранее, напомнил Баширов, Лукашенко говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть, а теперь последовало сообщение, что РБ собирается забирать оплаченное европейским покупателем топливо, которое должно следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила РФ.

Политолог согласился, что эта ситуация напоминает непоследовательное поведение киевских политиков в отношении транзита российского газа. Специалист при этом отметил, что следует разделять народ и правительство страны, и что не нужно обвинять в конфликтных ситуациях белорусов и украинцев.