Ранее Лукашенко на публичной встрече с рабочими сказал, что власти России «намекают» ему на необходимость объединения двух стран в обмен на общие цены для топлива. Лукашенко якобы расценил это как «давление», добавив, что белорусский народ «против подобных перемен».
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«Все давно запутались в высказываниях господина Лукашенко. Он крайне непоследователен в своих заявлениях. Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний», — пояснил эксперт.
Ранее, напомнил Баширов, Лукашенко говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть, а теперь последовало сообщение, что РБ собирается забирать оплаченное европейским покупателем топливо, которое должно следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила РФ.
Политолог согласился, что эта ситуация напоминает непоследовательное поведение киевских политиков в отношении транзита российского газа. Специалист при этом отметил, что следует разделять народ и правительство страны, и что не нужно обвинять в конфликтных ситуациях белорусов и украинцев.