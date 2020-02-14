Расположенным рядом с Китаем Казахстану и Узбекистану не удастся успешно противостоять коронавирусу, вспышка которого зафиксирована в КНР, сказал госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит EADaily 14 февраля

Помпео заявил, что неразвитая казахская и узбекская инфраструктура помешает данным государствам остановить нашествие вируса COVID-19 из Китая. По его словам, по этой причине США выделяют деньги этим государствам, а не только Китаю.

«Мы собираемся сделать все, что мы можем сделать (чтобы остановить эпидемию). Мы уже выделили $100 млн помощи. Может, будет и больше. Эта помощь, безусловно, пойдет Китаю, чтобы помочь им, но она будет также использоваться и в других местах по всему миру, чтобы попытаться убедиться в том, что мы правильно глобально ответим на эту угрозу, в нужных местах, своевременно», — подчеркнул Помпео.

К итогам поездки Помпео в экс-СССР. Америка может предложить России большую сделку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ранее после визита Помпео в Казахстан и Узбекистан МИД Китая обвинил главу американской дипломатии в попытках разрушить дружественные отношения КНР с сопредельными странами Центральной Азии.