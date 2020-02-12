Национальная гвардия, по условиям контракта с французской стороной, должна получить 12 вертолетов.
Курс теоретических занятий и полетов проходил с 31 января по 8 февраля.
Провели тренировку специалисты компании Airbus Helicopter на базе воинской части Нацгвардии Украины.
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«В рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине проводится переобучение летного и инженерно-технического состава авиации Национальной гвардии Украины на вертолет типа ЕС 225 LP на базе компании Airbus Helicopters и начато поэтапное получение вертолетов указанного типа в состав НГУ», — говорится в сообщении.
Основные задачи вертолетов Airbus в Нацгвардии — перевозка личного состава и техники для проведения специальных операций, также они используются во время чрезвычайных ситуаций.