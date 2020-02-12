Украинские нацгвардейцы прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma. Об этом 12 февраля сообщает МВД Украины в Facebook

Франция списала Украине вертолеты за 60 млн евро © Airbus

Курс теоретических занятий и полетов проходил с 31 января по 8 февраля.

Провели тренировку специалисты компании Airbus Helicopter на базе воинской части Нацгвардии Украины.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«В рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине проводится переобучение летного и инженерно-технического состава авиации Национальной гвардии Украины на вертолет типа ЕС 225 LP на базе компании Airbus Helicopters и начато поэтапное получение вертолетов указанного типа в состав НГУ», — говорится в сообщении.

Основные задачи вертолетов Airbus в Нацгвардии — перевозка личного состава и техники для проведения специальных операций, также они используются во время чрезвычайных ситуаций.