Эксперт обратил внимание на то, что подобная команда суверенной элиты, заинтересованной в разрыве отношений с РФ, уже давно формировалась в Белоруссии, но этот процесс происходил значительно медленнее, чем на Украине, на западе которой был свой «заповедник национализма», позволивший соответствующим партиям на него опереться.
«Поэтому формирование и приход к власти этой команды [в Белоруссии] шел значительно медленнее и скрытно, но сейчас они вышли на политическую арену Белоруссии открыто, и вариантов у них особо нет — им надо либо победить, либо помереть. Но поскольку за последние годы они обложили Лукашенко достаточно плотно, совершить сейчас разворот обратно к России ему будет тяжело, даже если он захочет это сделать», — отметил Ищенко.
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При этом он подчеркнул, что подобные элиты существуют во всех государствах постсоветского пространства, которые в качестве противовеса РФ видят США и ЕС.