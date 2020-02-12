Вокруг президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировалась националистическая команда, благодаря чему ему с каждым месяцем будет все сложнее вновь наладить отношения с Россией. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

Бортник: Уйти на Запад Белоруссия безболезненно не сможет — только по примеру Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

«Поэтому формирование и приход к власти этой команды [в Белоруссии] шел значительно медленнее и скрытно, но сейчас они вышли на политическую арену Белоруссии открыто, и вариантов у них особо нет — им надо либо победить, либо помереть. Но поскольку за последние годы они обложили Лукашенко достаточно плотно, совершить сейчас разворот обратно к России ему будет тяжело, даже если он захочет это сделать», — отметил Ищенко.

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При этом он подчеркнул, что подобные элиты существуют во всех государствах постсоветского пространства, которые в качестве противовеса РФ видят США и ЕС.