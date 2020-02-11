Через пять лет после аварии на Чернобыльской АЭС ученые обнаружили, что стены атомной станции покрылись некой черной плесенью. После исследований выяснилось, что данный грибок может поглощать радиацию, тогда специалисты предположили, что появление данных грибов в ЧАЭС стало ответной реакцией природы на резкое загрязнение.
Теперь действие плесени будут проверять в космическом пространстве, так как установлено, что чем выше уровень радиации, тем быстрее грибки Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis и Cryptococcus neoformans из Чернобыля набирают биомассу и накапливают ацетат.
На сегодняшний день неизвестно, как данная плесень может влиять на здоровье человека, однако ее благотворное воздействие на природу уже не вызывает сомнений.