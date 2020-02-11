Американские астронавты планируют взять на борт Международной космической станции образцы грибка со стен Чернобыльской АЭС, чтобы поставить там эксперименты. Предполагается, что некоторые виды плесени из зоны отчуждения могут поглощать радиацию, передает znaj.ua

Украина и Белоруссия зовут любителей речного туризма совершить круиз в Чернобыльскую зону © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Теперь действие плесени будут проверять в космическом пространстве, так как установлено, что чем выше уровень радиации, тем быстрее грибки Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis и Cryptococcus neoformans из Чернобыля набирают биомассу и накапливают ацетат.

На сегодняшний день неизвестно, как данная плесень может влиять на здоровье человека, однако ее благотворное воздействие на природу уже не вызывает сомнений.