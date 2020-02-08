«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе», — цитирует издание заявление Сондленда.
За несколько часов до увольнения Сондленда Трамп отправил в отставку сотрудника Совета национальной безопасности, эксперта по Украине подполковника Александра Виндмана. По мнению издания, решение президент принял, «воодушевившись победой».
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Ранее американские сенаторы признали президента США Дональда Трампа невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту, который главе государства объявили демократы.