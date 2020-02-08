Президент Соединенных штатов Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, дававшего показания в процессе по импичменту. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила газета New York Times

«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе», — цитирует издание заявление Сондленда.

Историческое событие, которого не произошло: импичмент Трампа с треском провалился © REUTERS, U.S. Senate TV/Handout | REUTERS, U.S. Senate TV/Handout | Перейти в фотобанк Александра Виндмана. По мнению издания, решение президент принял, «воодушевившись победой».

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Ранее американские сенаторы признали президента США Дональда Трампа невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту, который главе государства объявили демократы.