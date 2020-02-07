Глава МИД РФ Сергей Лавров слышал об угрозах Вашингтона применить санкции к отечественным компаниям, в том числе «Роснефти», за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро. Он заявил об этом 7 февраля на пресс-конференции в Мехико, передает РИА Новости

Почему Украина - не Венесуэла © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции. В этот список попали в том числе Центробанк страны и нефтяная компания PDVSA.

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Документ также позволяет применять санкции против иностранных граждан и компаний, предоставляющих поддержку, товары и услуги любым лицам, находящимся под санкциями, в том числе власти Венесуэлы.

В «Роснефти» называли незаконными обвинения якобы в поддержке венесуэльского режима и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, которые работают с Каракасом.