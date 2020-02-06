Среди самых популярных лекарств в украинских аптеках оказалась настойка боярышника. Об этом 6 февраля сообщил РИА-Мелитополь со ссылкой на фармацевтический портал Pharma

«Выбил стекло во сне и упал» — СМИ сообщили о разгуле подросткового алкоголизма в Херсоне © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Настойку боярышника, или «боярку», опередили только хлорид натрия и цитрамон. В первую пятерку вошли также активированный уголь и анальгин.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Фармацевты утверждают, что популярность «боярки», которая производится на основе спирта, обеспечили люди, страдающие алкоголизмом. Невысокая стоимость делает ее более доступной по сравнению с традиционным алкоголем.