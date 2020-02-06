«Выбил стекло во сне и упал» — СМИ сообщили о разгуле подросткового алкоголизма в Херсоне
«Выбил стекло во сне и упал» — СМИ сообщили о разгуле подросткового алкоголизма в Херсоне
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
Издание составило список из двадцати наименований лекарственных препаратов, которые предпочитают украинцы.

Настойку боярышника, или «боярку», опередили только хлорид натрия и цитрамон. В первую пятерку вошли также активированный уголь и анальгин.

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Фармацевты утверждают, что популярность «боярки», которая производится на основе спирта, обеспечили люди, страдающие алкоголизмом. Невысокая стоимость делает ее более доступной по сравнению с традиционным алкоголем.

 

 