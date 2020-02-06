Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как побороть дентофобию – страх перед посещением стоматолога. Об этом 5 февраля она написала на своей странице в Facebook

По словам Супрун, панически боятся посещать стоматологов от 13 до 24% населения Земли. Не уделяя должного внимания своим зубам и откладывая визит к специалисту, такие люди доводят проблему до крайности и рискуют заработать болезни посерьезнее кариеса.

Супрун развеяла мифы о луке и оксолиновой мази © Facebook/Уляна Супрун

«Причиной возникновения фобии могут быть множество факторов. Среди них — предыдущий негативный или травматический опыт посещения стоматологического кабинета (особенно в детском возрасте), перенимание тревожного поведения у близких или знакомых, которые имеют такой страх, неприятные ощущения и страх лежачего положения в стоматологическом кресле (воспринимается как уязвимое положение), негативное восприятие врача-стоматолога или стоматологических процедур через освещение в СМИ или кинематографе», — пишет Супрун.

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Среди симптомов, сопровождающих дентофобию, чаще всего встречаются потливость, сердцебиение, тошнота, ощущение паники, одышка и сухость во рту.

Чтобы побороть страх перед стоматологическими процедурами, Супрун рекомендует когнитивно-поведенческую терапию, различные методы релаксации, вроде глубокого дыхания и медитации, а также использование успокаивающих медикаментозных средств.

Пациент также может сам попробовать справиться с фобией: например, обсудить проблему с доктором, попросить помощи близких и включить любимую музыку в наушниках, чтобы расслабиться.