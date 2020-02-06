«Создание альянса — первый пример в истории, когда международная коалиция собирается на уровне национальных лидеров, чтобы продвигать вопрос религиозных свобод по всему миру», — заявил Помпео.
Участники альянса приняли декларацию принципов и намерены бороться с нарушениями свободы вероисповедания.
Помимо США, в состав альянса вошли Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических «церквей».
Представители ПЦУ не первый год активно притесняют священнослужителей и прихожан канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, а также устраивают рейдерские захваты храмов.