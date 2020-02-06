Грядущая встреча между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его российским коллегой вряд ли принесет прорыв в отношениях между двумя странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист Алексей Кочетков

Накануне президент Лукашенко назвал дату встречи с Владимиром Путиным — 7 февраля. При этом он заявил, что в отношениях между двумя странами наступил «некий момент истины».

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«Сейчас Лукашенко, по его мнению, может добиться того, что все можно повернуть вспять. То есть можно продолжать жить за счет России, и при этом ничего абсолютно не давая взамен. А если вы не согласитесь, то, как у Высоцкого: Мы напишем в спортлото. Ему дают понять, что он может писать куда угодно, но так как раньше уже не будет. Возможно, для самого Лукашенко это и будет какой-то момент истины, но мне кажется, что никакого прорыва не будет», — счиатет Алексей Кочетков.

«Момент истины наступил». Лукашенко сообщил, когда встретится с Путиным © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

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