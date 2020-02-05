Белорусский лидер ранее заявил, что наступил «некий момент истины» в отношениях между странами. Несколькими днями ранее он встречался с госсекретарем США Майком Помпео, а через некоторое время заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам.
«Не ожидала бы радикальных перемен. Могут быть громкие заявления, но что будет за ними, вопрос», — поделилась политолог ожиданиями от встречи.
Транзит власти может быть формальным, ответила она на вопрос о том, что Лукашенко уже собирался оставить пост первого лица.
«Основная цель Лукашенко — сохранить власть. Любыми уступками, при любых условиях. Именно исходя из этой стратегической цели он будет действовать», — добавила она.