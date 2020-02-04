Националистам пытался помешать депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов и неравнодушные горожане. Однако декоммунизаторы сослались на разрешительные документы, подписанные ректором ОНУ.
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На пытавшегося защитить маршала депутата Гиганова радикалы набросились с угрозами физической расправы. Завязавшуюся, было, стычку между сторонниками Жукова и его противниками разняла полиция.
В итоге националисты сорвали барельеф советского полководца и потоптались по нему ногами.
В октябре прошлого года националисты из движения «Национальное сопротивление» снесли памятную доску Жукову со стены бывшего штаба Одесского военного округа.
Маршал Георгий Жуков командовал Одесским военным округом с 1946 по 1948 год.