Во вторник, 4 февраля, в Одессе члены «Национальных дружин» уничтожили последний памятник маршалу Георгию Жукову. Видеозапись сноса памятной доски со стены общежития Одесского национального университета имени Мечникова опубликовал в Facebook националист Демьян Ганул, который и руководил процессом

Националистам пытался помешать депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов и неравнодушные горожане. Однако декоммунизаторы сослались на разрешительные документы, подписанные ректором ОНУ.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Как в Одессе приезжие националисты снесли памятник маршалу Жукову © Стрингер

В итоге националисты сорвали барельеф советского полководца и потоптались по нему ногами.

В октябре прошлого года националисты из движения «Национальное сопротивление» снесли памятную доску Жукову со стены бывшего штаба Одесского военного округа.

Маршал Георгий Жуков командовал Одесским военным округом с 1946 по 1948 год.