Кабинет министров Украины обязал провести учения по борьбе с коронавирусом в медучреждениях и по готовности принять потенциальных больных. Об этом 3 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Telegram

«Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях и по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения (обязывает. — Ред.) проконтролировать весь процесс и помочь методологически», — говорится в сообщении.

Также Гончарук отметил, что МИД и Минздрав Украины рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить путешествия, если нет крайней необходимости, и в другие места КНР.