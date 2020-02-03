Граждан Белоруссии эвакуируют из китайского Уханя российским бортом. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

«Российская Федерация планирует эвакуацию своих граждан в ближайшие дни. У нас есть договоренность, что желающие покинуть Ухань и другие регионы, где будет проводиться эвакуация, белорусы получат такую возможность. Им будет предоставлено место на самолетах Российской Федерации», — заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

В настоящее время в Ухане находятся 12 белорусов, пятеро попросили эвакуации.

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