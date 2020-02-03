«Российская Федерация планирует эвакуацию своих граждан в ближайшие дни. У нас есть договоренность, что желающие покинуть Ухань и другие регионы, где будет проводиться эвакуация, белорусы получат такую возможность. Им будет предоставлено место на самолетах Российской Федерации», — заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
В настоящее время в Ухане находятся 12 белорусов, пятеро попросили эвакуации.
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По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV, который в декабре 2019 года начал распространяться по миру из китайского города Ухань, заразились более 17 тысяч человек. В настоящее время случаи заражения регистрируют примерно в 20 странах мира.
В связи с риском распространения инфекции Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.