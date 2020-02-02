На следующей встрече в «нормандском формате» Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит провести на всей территории Украины, в том числе на не подконтрольной Киеву части Донбасса, местные выборы в октябре. Об этом помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью каналу «KRYM - критическое мышление» 1 февраля

Успех с предвкушением провала. Что на самом деле произошло с партией Зеленского на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.

«Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в "нормандском формате". Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы выборы местные, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины в конце октября», — сказал Ермак.

По его словам, что многие жители Донбасса хотят «вернуться» на Украину. Он также отметил, что сегодня заканчивается работа по формированию со Всемирным банком большого фонда, который будет направлен на восстановление и развитие Донбасса.

Подробнее о местных выборах на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

На первом за три года саммите стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В коммюнике подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», и предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в регионе и призвали контактную группу обеспечить обмен пленными «всех на всех» до конца 2019 года.