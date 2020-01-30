Нельзя однозначно сказать, будто бы 130 или 150 млрд долларов, которые Россия предоставила Белоруссии за всю историю двусторонних отношений, ушли в никуда. Об этом 30 января рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в ходе пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

Белорусский лидер Александр Лукашенко после крайне резких заявлений в адрес России, продолжил политолог, будет идти до конца в этом противостоянии с Москвой, поскольку у него больше нет иного выхода.

«У него достаточно серьезно изменен государственный аппарат. Там работает большое количество сторонников евроинтеграции. У него под это дело есть общественные организации. Да, они небольшие, но Майдан в Киеве тоже произвели считанные сотни», — подчеркнул Ищенко.

И если Лукашенко вдруг захочет наладить отношения с Москвой, добавил специалист, ему придется долго перестраивать свой государственный аппарат, который перестраиваться не захочет и может уничтожить его.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру