«Мы в свое время и Крымскому ханству дань платили, чтобы набеги не совершали. Потом, когда ситуация изменилась, ликвидировали Крымское ханство. Изменилась ситуация или не изменилась, посмотрим. Дань платить РФ вроде как отказывается», — констатировал эксперт.
Белорусский лидер Александр Лукашенко после крайне резких заявлений в адрес России, продолжил политолог, будет идти до конца в этом противостоянии с Москвой, поскольку у него больше нет иного выхода.
«У него достаточно серьезно изменен государственный аппарат. Там работает большое количество сторонников евроинтеграции. У него под это дело есть общественные организации. Да, они небольшие, но Майдан в Киеве тоже произвели считанные сотни», — подчеркнул Ищенко.
И если Лукашенко вдруг захочет наладить отношения с Москвой, добавил специалист, ему придется долго перестраивать свой государственный аппарат, который перестраиваться не захочет и может уничтожить его.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру