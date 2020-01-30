Министерство культуры Украины выделило половину бюджетных средств ультраправым и националистическим группировкам на развитие молодежных и детских организаций. Об этом 29 января сообщает Strana.ua

Бои за историю. Украинские националисты и Холокост © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Всего средства распределялись между 165 проектами молодежных и детских общественных организаций.

Многие из националистических организаций ранее уже получали бюджетное финансирование, в том числе и в рамках конкурса проектов национально-патриотического воспитания на 2020 год.

В июле 2019 года украинское правительство обвинили в тайном финансировании ультраправых экстремистских групп под видом образовательных программ. По данным расследовательской группы Bellingcat, Кабмин выделял средства в рамках программы «национально-патриотического воспитания» молодежи. В расследовании указали, что подобные гранты используются для наращивания влияния националистов и привлечения новых сторонников.