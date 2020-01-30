Нынешний Кабинет министров Украины под руководством Алексея Гончарука продолжает ту же политику, что и команда Петра Порошенко. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук

Сергей Слободчук: Если Порошенко мог, но не хотел, то при Зеленском хотят, но не могут © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук, едва заняв свой пост, заявил, что экс-президент Порошенко проводил правильную политику, но делал это слишком медленно.

По его словам, зарубежные игроки не сделали ставку на Порошенко на выборах 2019 года, потому что он не решил ряд вопросов — по приватизации, по закупке американского оружия и по продаже земли.

«То есть на словах Порошенко обещал всё, а на деле не делал. Отсюда и недовольство. Сейчас на эти же грабли наступают Гончарук и компания, получается, что они тоже не решают эти вопросы. Как там говорилось… верхи не могут, низы не хотят… Правда, Порошенко мог, но не хотел, а «ряженые» [новый Кабмин Украины — ред.] хотят, но не могут», — рассказал Слободчук.

По словам Слободчука, если премьер Алексей Гончарук не решит вопрос с продажей земли, то он может лишиться своего поста.

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