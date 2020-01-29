«Речь не идет о немедленном включении каких-либо территорий, а тем более о войне со своими соседями за эти территории. Речь идет о включении принципа о том, что при сложившихся благоприятных условиях эти территории могут безболезненно войти в состав России. Это цель», — пояснил он.
Даже в Конституции послевоенной Германии была заложена норма о том, продолжил эксперт, что Германия когда-либо должна воссоединиться, и это воссоединение в итоге произошло почти полвека спустя без какой-либо войны.
Такое декларирование, подчеркнул Безпалько, даст надежду более чем 25 млн русских, оставшихся за рубежом России, которые будут знать, что родина их не забыла, и что они получат возможность на льготные условия при переселении и получении российского гражданства.