Большинство жителей России поддержит инициативу о закреплении в Конституции права русского народа на воссоединение, а также пункт о том, чтобы любые регионы Украины и Белоруссии при желании могли войти в состав РФ. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Даже в Конституции послевоенной Германии была заложена норма о том, продолжил эксперт, что Германия когда-либо должна воссоединиться, и это воссоединение в итоге произошло почти полвека спустя без какой-либо войны.

Такое декларирование, подчеркнул Безпалько, даст надежду более чем 25 млн русских, оставшихся за рубежом России, которые будут знать, что родина их не забыла, и что они получат возможность на льготные условия при переселении и получении российского гражданства.