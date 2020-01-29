Фотографии хранились в архиве коменданта Собибора Иоганна Ниманна, который насчитывал около 350 снимков.
То, что на фото изображен именно Демьянюк, подтвердила полиция, за помощью к которой обратились исследователи.
Однако сын Демьянюка, Джон, продолжает настаивать на невиновности своего отца.
«Фотографии, безусловно, не являются доказательством того, что мой отец находился в Собиборе», — сказал он.
В мае 2011 года суд в Германии приговорил бывшего охранника концлагеря Собибор Ивана Демьянюка к пяти годам заключения, признав его виновным в соучастии в убийстве 28 тысяч человек. Однако Демьянюк скончался в 2012 году и приговор так и не вступил в законную силу.