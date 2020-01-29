В берлинском музее «Топография террора» немецкие историки представили ранее не публиковавшиеся фотографии Ивана Демьянюка, охранника немецкого концлагеря Собибор. Об этом 29 января со ссылкой на Reuters сообщает Ren TV

Суд истории над надзирателем-украинцем в нацистском концлагере экранизирован © AP, Nash | AP, Nash | Перейти в фотобанк Иоганна Ниманна, который насчитывал около 350 снимков.

То, что на фото изображен именно Демьянюк, подтвердила полиция, за помощью к которой обратились исследователи.

Однако сын Демьянюка, Джон, продолжает настаивать на невиновности своего отца.

«Фотографии, безусловно, не являются доказательством того, что мой отец находился в Собиборе», — сказал он.

В мае 2011 года суд в Германии приговорил бывшего охранника концлагеря Собибор Ивана Демьянюка к пяти годам заключения, признав его виновным в соучастии в убийстве 28 тысяч человек. Однако Демьянюк скончался в 2012 году и приговор так и не вступил в законную силу.