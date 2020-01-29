Католическая часовня, расположенная на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей, была построена в 1841 году.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:55 28 января. К моменту прибытия подразделения МЧС внутри здания был плотный дым.
«Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены предметы мебели и пол, закопчены стены и потолок в часовне. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем (оставлена без присмотра горящая свеча)», — говорится в сообщении.
Как уточнили спасатели, на момент пожара часовня была пуста, пострадавших нет.
Дворцово-парковый комплекс в Святске называют белорусским Версалем.
Он является памятником архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века, имеет третью категорию ценности и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии.