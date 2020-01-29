Белорусские правоохранительные органы устанавливают причину пожара в часовне в деревне Святске Гродненского района в Гродненской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии 29 января

Католическая часовня, расположенная на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей, была построена в 1841 году.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:55 28 января. К моменту прибытия подразделения МЧС внутри здания был плотный дым.

«Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены предметы мебели и пол, закопчены стены и потолок в часовне. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем (оставлена без присмотра горящая свеча)», — говорится в сообщении.

В Днепре устанавливают причину пожара на территории православного храма © РИА Новости, Григорий Костин | Перейти в фотобанк

Дворцово-парковый комплекс в Святске называют белорусским Версалем.

Он является памятником архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века, имеет третью категорию ценности и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии.