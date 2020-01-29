«Если они не будут платить налоги, украинский инвестор пострадает, поскольку он будет не конкурентоспособным. Это настолько очевидно. Да, Зеленский этого не понимает. Но кто-то же должен понимать?», — категоричен эксперт.
Политолог также назвал провальной инициативу украинского руководства, которая состоит в том, чтобы заключать долгосрочные контракты с теми иностранными компаниями, которые вложат в Украину более 100 миллионов долларов, и назначать уполномоченного от президента по вопросам их бизнеса.
Погребинский добавил, что в вопросе донбасского конфликта Зеленский искренне хочет достичь мира, но люди из его окружения выдвигают заранее невыполнимые условия вроде передачи Киеву под контроль границы с РФ или разоружения ополченцев до выборов в регионе.