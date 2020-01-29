Когда президент Украины Владимир Зеленский обещает крупным иностранным инвесторам льготный налоговый режим, он не понимает, что от этого пострадают внутренние инвесторы. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

Не могут действовать даже в своих интересах. Погребинский о том, что его тревожит на Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Политолог также назвал провальной инициативу украинского руководства, которая состоит в том, чтобы заключать долгосрочные контракты с теми иностранными компаниями, которые вложат в Украину более 100 миллионов долларов, и назначать уполномоченного от президента по вопросам их бизнеса.

Погребинский добавил, что в вопросе донбасского конфликта Зеленский искренне хочет достичь мира, но люди из его окружения выдвигают заранее невыполнимые условия вроде передачи Киеву под контроль границы с РФ или разоружения ополченцев до выборов в регионе.