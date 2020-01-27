Если Белоруссия превратится в откровенно русофобское государство по сценарию Украины, для российской казны это была бы очень выгодная модель, поскольку ей бы не пришлось субсидировать белорусскую экономику. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

В частности, по его словам, отказ от субсидирования украинской экономики позволил России сосредоточиться на развитии своих производств, а западные санкции позволили сильно подняться сельскому хозяйству и машиностроению.

«Лукашенко не готов идти ни на какие уступки, он только требует от Москвы преференции и прочее. Однако Россия выбрала другую тактику. Скандалить она не будет. Она будет медленно и плавно проводить у себя модернизацию страны», — прогнозирует Болкунец.

Однако в случае с Белоруссией — это закончится катастрофой для населения этой страны: Лукашенко прекрасно понимает, что на Западе его никто не ждет, а он просто не удержит власть в стране, потому что люди не будут терпеть свое обнищание, добавил политолог.