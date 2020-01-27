После того, как Украина «отвалилась» от России, продолжил эксперт, РФ получила колоссальные возможности для своего внутреннего развития, так как ей не пришлось субсидировать украинскую экономику за счет продажи энергоресурсов по особым ценам.
В частности, по его словам, отказ от субсидирования украинской экономики позволил России сосредоточиться на развитии своих производств, а западные санкции позволили сильно подняться сельскому хозяйству и машиностроению.
«Лукашенко не готов идти ни на какие уступки, он только требует от Москвы преференции и прочее. Однако Россия выбрала другую тактику. Скандалить она не будет. Она будет медленно и плавно проводить у себя модернизацию страны», — прогнозирует Болкунец.
Однако в случае с Белоруссией — это закончится катастрофой для населения этой страны: Лукашенко прекрасно понимает, что на Западе его никто не ждет, а он просто не удержит власть в стране, потому что люди не будут терпеть свое обнищание, добавил политолог.